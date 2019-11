Reactia lui Cosmin Contra dupa infrangerea cu Suedia: Ce spune despre plecarea de la echipa nationala

Ziare.

Contra a mentionat ca nu isi va da demisia dupa acest meci si asteapta o decizie luata de Federatia Romana de Fotbal."Sunt la dispozitia Federatiei. Contractul meu expira in decembrie si mai avem un meci luni, in Spania. Dupa aceea vom vedea ce se va intampla. In principiu contractul meu expira imediat dupa acest meci", a spus Contra la Pro TV.Apoi, Contra a vorbit si despre partida cu Suedia."Suedia a fost net superioara. Baietii au incercat, dar din pacate azi nu au putut pentru ca au avut in fata o echipa foarte solida din toate punctele de vedere. Cred ca e cel mai slab meci din mandatul meu. Pe Deac la antrenamente l-am vazut foarte bine, venea dupa un gol cu Rennes si nu aveam de ce sa nu cred ca poate sa faca un meci foarte bun. Acum aud prima data ca a fost racit", a adaugat Contra. Echipa nationala a Romaniei a ratat lamentabil calificarea directa la EURO 2020 , dupa ce a fost invinsa de Suedia pe National Arena , scor 2-0.In urma acestui rezultat, Romania e in mare pericol sa rateze complet prezenta la EURO 2020, competitie ce va fi organizata si de tara noastra.Dupa incheierea preliminariilor, tricolorii vor evolua in barajul pentru EURO 2020 ce va avea loc in luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda in semifinale.Pana la baraj, Romania va disputa ultimul meci din grupa cu Spania, luni de la ora 21:45, in deplasare la Madrid.C.S.