Reactia lui Cosmin Contra dupa remiza cu Norvegia: I-a cerut scuze jucatorului pe care l-a injurat pe teren

"Eu cred ca e un egal nemeritat. Prima repriza ne-au dominat, dar chiar si asa am avut doua ocazii foarte mari. Baietii au facut o a doua repriza extraordinara, cu un penalti ratat, ocazii imense, contraatacuri foarte bune. Din pacate am luat gol pe final de meci si imi pare rau pentru efortul pe care l-au depus baietii si pentru atitudinea lor. Nu pot decat sa-i felicit si sa le spun ca sunt mandru de ei ca se bat cu adversari puternici.Cred in continuare in aceasta calificare. Daca baietii joaca precum meciul acesta, de ce sa nu credem in calificare? Mie mi s-a parut ca am facut un meci bun din toate punctele de vedere. Eu n-am ce sa-mi reprosez, n-am nimic de reprosat. Pe Mitrita nu-l schimbam niciodata daca nu-mi cerea, la fel si cu Antona", a spus Contra la Pro TV.Apoi, Contra a explicat de ce l-a injurat in mod repetat pe George Puscas dupa ce acesta a ratat un penalti."Penaltiul trebuia sa-l bata Stanciu. Am avut o reactie nelalocul ei si imi cer scuze, tensiunea a fost imensa inaintea acestui meci. Am vorbit cu el, sunt lucruri care se intampla", a adaugat Contra.Echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In celalalt meci al grupei care ne intereseaza, Spania a remizat cu Suedia, scor 1-1.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).C.S.