Reactia lui Cosmin Contra dupa victoria Romaniei din Malta

Contra a afirmat ca este multumit de jocul tricolorilor, s-a aratat increzator ca avem sanse sa ajungem la EURO 2020 si s-a aratat suparat de faptul ca Alex Chipciu a fost eliminat."Contam pe cel putin 4 puncte din aceasta dubla. Chiar daca egalul din Norvegia a venit in ultimele 15 minute, aceasta victorie ne da sansa sa depindem de noi. Jucam atat cu Suedia cat si Norvegia acasa. Trebuie sa ne pregatim bine pentru meciul cu Spania si sa scoatem un rezultat pozitiv. Sunt suparat un pic pe aceasta eliminare a lui Chipciu, mai ales ca se simte foarte bine in acest rol. Am fost inspirat cu el acolo, imi pare rau pentru ca este un fundas care face ambele faze, avem multe optiuni cu el.Debutul lui Cristea este unul pozitiv, dar sunt suparat pentru accidentarea lui Nedelcearu. Am marcat 4 goluri , am avut o echipa destul de tanara si am reusit sa marcam 3 goluri. Apoi n-am fost multumit in finalul primei reprize ca nu am mai marcat", a spus Contra la Pro TV. Echipa nationala a Romaniei s-a impus fara emotii in deplasarea cu Malta , scor 4-0, in grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.Dupa acest rezultat, Romania urca pe locul 2 in grupa F, cu 7 puncte, la egalitate cu Suedia si la cinci puncte in spatele Spaniei.Echipa noastra va disputa urmatorul meci pe 5 septembrie, cand va primi vizita Spaniei pe National Arena C.S.