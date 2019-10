Reactia lui Gica Hagi dupa remiza Romaniei cu Norvegia

Ziare.

Regele a transmis un mesaj de sustinere si i-a urat succes lui Cosmin Contra inaintea meciurilor decisive cu Suedia si Spania."Urez mult succes echipei nationale si selectionerului Cosmin Contra pentru a invinge Suedia si a obtine un egal cu Spania, care sa ne califice la turneul final. Acesta trebuie sa fie obiectivul fiecarui roman.Bravo celor aproximativ 30 de mii de copii prezenti pe Arena Nationala pentru sustinerea lor fantastica. Inseamna ca Romania are viitor!!!", a spus Hagi intr-un comunicat de presa.Amintim ca echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.C.S.