Reactia lui Ianis Hagi dupa infrangerea dureroasa din meciul cu Spania

"Este o dezamagire, dintr-un asemenea meci noi, cei tineri, avem numai de invatat. Ne pare foarte rau pentru suporterii care au venit sa ne vada, pentru cei care ne-au urmarit de acasa... E greu sa acceptam o asemenea infrangere pentru ca stim ca nu e asta fata Romaniei. Nu cred ca Romania arata cum s-a vazut in dubla cu Suedia si Spania. Pe viitor vom dovedi ca nu asta e fata nationalei. Nu stiu de ce s-a ajuns sa jucam asa de slab in aceste meciuri decisive. Dar asta e realitatea. Pana in martie trebuie sa gasim o solutie, pentru ca asa nu trebuie sa mai aratam. Asa nu putem sa avem pretentii sa ne calificam la European, trebuie sa schimbam ceva. Indiferent de adversar trebuie sa invingem la baraj si sa ne calificam", a afirmat Hagi la postul Pro Tv."Diferenta de scor e destul de mare, dar cand nu faci nici presiune, nu stai nici compact in teren si alergi dupa minge 7 minute sa o recuperezi... Si cand o recuperezi ce faci cu ea, ca se pune ceata pe ochi si solutii de unde? Nu stiu, ne pare foarte rau pentru ca nu ne gandeam inaintea acestor meciuri ca totul se va incheia asa", a explicat Ianis Hagi.Amintim ca nationala Romaniei a fost invinsa de Spania cu 5-0 in ultimul meci al preliminariilor pentru EURO 2020 In urma acestui rezultat, Romania a incheiat pe locul 4 campania de calificare la EURO 2020 Ne ramane insa sansa barajului din luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda.Vom avea insa un antrenor nou la echipa nationala , dupa ce Cosmin Contra si-a anuntat plecarea.