Reactia oficiala a UEFA dupa conflictul izbucnit inaintea meciului Romania - Norvegia

Ziare.

com

Jurnalistii de la publicatia Nettavisen au dorit sa afle cum de este posibil sa existe o asistenta atat de ridicata, dar UEFA le-a transmis ca FRF a procedat complet regulamentar."Am introdus noi reguli inainte de startul acestui sezon al competitiilor organizate de UEFA. Este la latitudinea fiecarei tari sau club daca vrea sa invite copii pana in 14 ani in cazul in care un meci se disputa cu portile inchise", a fost raspunsul oficial transmis de UEFA.Romania are stadionul suspendat de UEFA dupa incidentele de la partida cu Spania, cand fanii au aprins torte si au apelat la scandari cu conotatie xenofoba.Regulamentul UEFA le permite insa copiilor pana in 14 ani sa asiste la meci, iar la confruntarea cu Norvegia vor lua parte peste 30 de mii, acesta urmand sa fie noul record mondial.Totusi, selectionerul nordicilor a avut o reactie ciudata , fiind iritat de faptul ca la meci vor asista multi copii. El a afirmat ca isi doreste ca acestia sa nu aiba un comportament huliganic.Partida dintre Romania si Norvegia va avea loc marti, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.C.S.