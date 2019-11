Reactia selectionerului Suediei dupa victoria cu Romania

Ziare.

"Diferenta este ca noi am inscris doua goluri si Romania niciunul, am facut o partida foarte buna, cu precadere in rima repriza cand am reusit sa marcam si acest goluri. Una peste alta am facut o partida foarte, foarte buna. Ceea ce m-a bucurat de la inceput de cand pregatesc echipa Suediei este faptul ca jucatorii urmeaza foarte bine planul tactic, urmeaza foarte bine strategia. Azi am punctat pe zonele slabe ale Romaniei. Am avut o echipa care a respectat toate indicatiile tactice pe care le-am dat", a declarat Andersson la conferinta de presa de dupa partida.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale, dupa ce a fost invinsa fara drept de apel de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in penultimul sau meci din Grupa F.Suedia s-a impus prin golurile marcate de Marcus Berg (18) si Robin Quaison (34), obtinand calificarea la EURO 2020.Romania va juca luni ultimul sau meci din preliminariile EURO 2020, cu Spania, la Madrid, pe Stadionul ''Wanda Metropolitano'' (ora 21:45)."Tricolorii" pastreaza sanse de calificare la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului Ligii Natiunilor.