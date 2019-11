Reactia sfidatoare a sefilor fotbalului suedez dupa ce li s-a spus ca romanii nu sunt rasisti

Ziare.

Suedezii i-au acuzat pe romani de rasism atat inaintea meciului dar si dupa, iar confruntarea de pe National Arena a fost oprita dupa ce un jucator s-a plans ca a fost abuzat.Directorul tehnic al FRF Mihai Stoichita , a dezvaluit ca a incercat sa le explice omologilor suedezi ca romanii nu sunt rasisti, dar ca acestia au inceput sa rada in hohote cand au auzit."Am fost la masa oficiala cu sefii Federatiei lor si le-am explicat ca nu suntem rasisti! Cel care a lansat aceste idei de acolo probabil nu a citit prea bine DEX-ul ca sa-si explice diferenta din xenofobie si rasism! Ei radeau cand le explicam! Le-am dat exemplul Nana Falemi, care simte si traieste romaneste desi este de culoare!", a dezvaluit Stoichita.Amintim faptul ca jucatorul Alexander Isak i-a spus arbitrului Daniele Orsato ca a fost victima unor atacuri rasiste in repriza a doua a meciului de la Bucuresti.Meciul a fost intrerupt pentru 30 de secunde, dar inregistrarile de pe stadion nu au dovedit in nicio clipa existenta vreunui moment cu conotatie rasista pe National Arena.Chiar si asa, arbitrul a notat in raport faptul ca a oprit jocul pentru scandari rasiste, iar echipa noastra risca sa dispute urmatoarele doua meciuri fara spectatori.C.S.