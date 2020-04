Romania a anuntat UEFA ca vrea sa organizeze mai multe meciuri de la EURO 2020

Ziare.

"Federatia Romana de Fotbal saluta declaratia de intentie a ministrului sportului, domnul Ionut Stroe , de a formaliza la nivel guvernamental oferta Bucurestiului de gazduire a mai multor meciuri ale EURO 2020 decat cele alocate pana acum, daca se va pune problema unei redistribuiri. Presedintele FRF Razvan Burleanu , a avut consultari cu partenerii reprezentativi din proiectul organizarii EURO 2020 la Bucuresti inca de la momentul amanarii competitiei si a informat UEFA despre aceasta disponibilitate", se arata pe site-ul citat.In acelasi timp, Federatia Romana de Fotbal a transmis federatiilor partenere in proiectul UEFA EURO 2020 un mesaj de solidaritate in aceste vremuri de grele incercari si le asigura ca va actiona in continuare in spiritul intrajutorarii pentru protejarea familiei fotbalului european. "Colegilor olandezi le rezervam o atentie in plus intrucat Amsterdam este orasul-pereche cu Bucuresti pentru gazduirea meciurilor din grupa C", se precizeaza pe site.Federatia Romana de Fotbal isi doreste ca toate celelalte 11 orase-gazda care au format proiectul initial al EURO 2020 sa poata sa-si desavarseasca organizarea turneului si sa ofere propriilor suporteri satisfactia unor meciuri de mare interes. Va fi o sarbatoare cu atat mai mare dupa ce omenirea va fi trecut prin incercarea acestei pandemii. Doar in conceptul initial, acela de a crea o Europa unita prin fotbal, prin puntile construite de suporteri, s-ar ajunge la marea bucurie a celebrarii a 60 de ani de la primul Campionat European.FRF sustine ca nu este nicio competitie intre orasele gazda, ba dimpotriva, in toti acesti ani de pregatire s-a conlucrat strans pentru a oferi fanilor aceeasi experienta fantastica si la Londra sau Baku, si la St. Petersburg sau Roma. "Oferta Bucurestiului de a prelua meciuri care ar putea intra sub incidenta fortei majore este una de ajutor si solidaritate cu celelalte orase-gazda. Spiritul sub care a fost conceputa editia speciala a acestui Campionat European trebuie sa ramana nealterat", subliniaza FRF.Turneul final al Campionatului European de fotbal, programat initial in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, a fost amanat de UEFA pentru 11 iunie - 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, decizia fiind luata in urma unei teleconferinte organizate, la 17 martie, de forul continental cu toate cele 55 de federatii nationale. UEFA a decis ca denumirea competitiei sa ramana EURO 2020 chiar daca aceasta va avea loc in anul 2021.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Nationala din Capitala. Editia aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European se va desfasura in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia) si Bilbao (Spania). Dupa decizia amanarii turneului final, autoritatile din unele dintre cele 12 tari organizatoare s-au aratat rezervate in ceea ce priveste organizarea unor meciuri ale CE.Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Daca se califica in urma barajului de Liga Natiunilor , echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va intalni, la Reykjavik, selectionata Islandei, intr-o partida contand pentru semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul European. O victorie in aceasta partida ar pune Romania in postura de a juca ulterior, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, in fata Bulgariei sau Ungariei.