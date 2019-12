Romania ar putea avea parte de o intalnire de gala in optimile de finala la EURO 2020, cu una dintre Germania, Franta sau Portugalia, chiar pe Arena Nationala

Ziare.

Baietii lui Radoi trebuie sa treaca atunci de doua meciuri , ambele in deplasare, primul cu Islanda pe 26 martie, iar al doilea cu invingatoarea dintre Ungaria si Israel, pe 31 martie, cinci zile mai tarziu.Daca vom trece de aceste doua teste dificile, romanii vor da piept in grupa C cu Olanda, Austria si Ucraina, dupa cum a avut loc tragerea la sorti initiata de UEFA la Bucuresti, in pavilionul Romexpo, sambata seara:Un scenariu de vis pentru noi, daca ne-am califica intai la EURO si apoi daca am trece de aceasta grupa C, ar fi un joc in optimile de finala chiar la Bucuresti in compania unuia dintre marii granzi din grupa F, denumita deja "grupa mortii": Franta, Portugalia sau Germania, ultimele 3 castigatoare ale turneelor finale de CM si CE.Si aceasta pentru ca, in urma imperecherii facute de UEFA, castigatoarea grupei F, de unde fac parte Germania, Franta si Portugalia, plus o echipa venita de la baraj, va juca in optimi cu una dintre echipele care se claseaza pe pozitia a 3-a in grupele A, B sau C, ceea ce da posibilitatea ca Romania sa joace chiar pe Arena Nationala un meci de gala.Romania va organiza 3 meciuri in grupa C la Bucuresti, plus o optime de finala.Portugalia lui Cristiano Ronaldo este campioana en-titre de la EURO, Franta e campioana mondiala din 2018, iar Germania cea din 2014, campioana europeana si ea, ultima data in 1996.Citeste si:Romania a ajuns sa joace barajul de Nations League pentru EURO dupa ce a terminat pe 4 in preliminariile clasice, dupa Spania, Suedia si Norvegia. La capatul acestor preliminarii, Cosmin Contra a plecat de la nationala, in locul sau ajungand Mirel Radoi , fostul selectioner de la tineretul Under 21.