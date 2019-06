Romania castiga la scor in Malta in preliminariile pentru EURO 2020

Ziare.

A fost un meci dominat in totalitate de echipa noastra, dupa ce Cosmin Contra a facut sapte schimbari si le-a dat credit jucatorilor mai tineri.Tricolorii au marcat primul gol dupa doar 7 minute, George Puscas reusind sa reia destul de norocos dupa o centrare excelenta a lui Nicusor Bancu din partea stanga.Varful lui Palermo a facut 2-0 in minutul 29, finalizand astfel o pasa excelenta a lui Claudiu Keseru.Baietii nostri au continuat sa domine, iar Alex Chipciu a marcat cel mai frumos gol al serii in minutul 34, cu un sut din marginea careului ce a trimis mingea in vinclu.In partea secunda, ocaziile s-au scurs una dupa cealalta la poarta maltezilor, dar Ianis Hagi , Maxim, Marin si Man nu au reusit sa inscrie.In cele din urma, golul cu numarul 4 a venit abia in prelungiri, cand Dennis Man a marcat cu un sut plasat.Cu zece minute inainte de final, Chipciu a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat.Dupa acest rezultat, Romania urca pe locul 2 in grupa F, cu 7 puncte, la egalitate cu Suedia si la cinci puncte in spatele Spaniei.Echipa noastra va disputa urmatorul meci pe 5 septembrie, cand va primi vizita Spaniei pe National Arena 90 - 3 minute suplimentare.90 - Dennis Man patrunde in careu si cere penalti, dar arbitrul lasa jocul sa continue.84 - Mifsud trage putin pe langa poarta aparata de Tatarusanu.80 - Alex Chipciu vede al doilea cartonas galben si este eliminat!79 - Ianis Hagi bate bine o lovitura de la colt, insa Puscas trimite cu capul peste poarta.75 - Schimbare Romania: Rotariu intra in locul lui Maxim.69 - Ce ocazie! Marin trimite un sut bomba de la 25 de metri, dar mingea izbeste transversala!69 - Ce ocazie! Man ramane singur cu portarul, dar trage in el si nu reuseste sa inscrie!66 - Maxim ia o actiune pe cont propriu, dar sutul sau bun e scos de portar!65 - Schimbare Romania: Dennis Man intra in locul lui Keseru.61 - Borg vede cartonasul galben.58 - Keseru trage puternic din lovitura libera de la 18 metri, portarul gazdelor boxeaza!50 - Razvan Marin suteaza mult peste poarta din afara careului.45+2 - Chipciu vede cartonasul galben.45 - Maltezii scapa pe un contraatac periculos, dar Chipciu are o interventie de exceptie in careu si il blocheaza pe Effiong.40 - Razvan Marin centreaza bine dini partea dreapta, insa mingea e respinsa din fata portii.35 - Schimbare Romania: Nedelcearu, desfigurat de un adversar, este inlocuit de Sapunaru.33 - Bancu patrunde in viteza in careu, dar e blocat in momentul sutului.25 - Ianis Hagi centreaza din partea dreapta, insa mingea e prea lunga.19 - Maltezii pleaca pe un contraatac 3 contra 2, finalizat cu un sut din afara careului in bratele lui Tatarusanu.17 - Ce ocazie!!! Ianis Hagi paseaza magnific perpendicular catre George Puscas, acesta dribleaza portarul, dar trage din unghi in bara laterala!!!15 - Puscas patrunde in careu si cere penalti, dar jocul continua.11 - Ianis Hagi trage puternic de la 25 de metri, dar mingea se duce peste poarta.6 - Sansa mare de gol pentru Malta! Tatarusanu iese complet aiurea pe o centrare din corner, dar Agius reia peste poarta goala din cativa metri!4 - Keseru cade in careu si cere penalti, dar jocul continua. Se putea acorda penalti.3 - Malta incepe in atac, jucatorii nostri nu reusesc momentan sa treaca de centrul terenului.1. Bonello - 22. Z. Muscat, 5. Agius, 4. Borg, 19. Zerafa - 11. R. Muscat, 8. Fenech, 7. Mbong, 15. Corbolan - 17. Effiong, 21. Gambin.Rezerve: 12. Hogg, 16. Haber - 2. Xuereb, 3. Apap, 6. Grech, 9. Mifsud, 10. Nwoko, 13. Vella, 14. Mintoff, 18. Kristensen, 20. Montebello, 23. Caruana12. Tatarusanu-cpt. - 7. Chipciu, 2. Cristea, 4. Nedelcearu, 11. Bancu - 8. Hagi, 5. Baluta, 18. Marin, 20. Maxim - 9. Puscas, 13. Keseru.Rezerve: 1. Radu, 16. Lung - 3. Tosca, 6. Nistor, 10. Grozav, 14. Man, 15. Anton, 17. Deac, 19. Tucudean, 21. Rotariu, 22. Sapunaru, 23. StanciuInaintea acestui meci, Romania ocupa locul 3 in Grupa F, cu 4 puncte, in timp ce Malta e pe 4, cu 3 puncte.La casele de pariuri , Romania e favorita, avand cota 1.19 pentru o victorie.Partida este televizata de Pro TV.