Romania, in pericol sa rateze o suma uriasa dupa ratarea calificarii directe la EURO 2020

Acum ne-a mai ramas doar calea barajului de anul urmator, unde in semifinale vom intalni Scotia sau Islanda.Calificarea la EURO 2020 are si o miza financiara considerabila, de care poate depinde viitorul fotbalului romanesc.Pentru simpla calificare la EURO 2020, UEFA ofera un premiu in valoare de 9.250.000 de euro.In plus, orice victorie in faza grupelor este rasplatitia cu 1.5 milioane de euro, iar o remiza cu 750 de mii de euro.Pentru a obtine acesti bani, Romania trebuie insa sa treaca de barajul ce va avea loc in luna martie a anului urmator.Vom juca mai intalni o semifinala cu Scotia sau Islanda si apoi finala pentru calificarea la turneul final.C.S.