Romania primeste o veste excelenta inaintea meciului cu Suedia

Tricolorii sunt calificati in proportie de 99,9% la play-off-ul pentru EURO 2020, chiar daca nu vor termina pe locul 2 in grupa din preliminarii.Romania beneficiaza de victoria obtinuta de Cehia in meciul cu Kosovo, scor 2-1.Conform regulamentului UEFA , echipele care nu obtin calificarea din preliminarii mai au o sansa la play-off, in functie de locul ocupat in Liga Natiunilor In acest moment, sansele ca Romania sa ajunga la play-off-u pentru EURO 2020 sunt de 99%, in conditiile in care Armenia, Slovenia si Macedonia de Nord inca mai au sanse matematice.Totusi, aceste sanse sunt doar matematice, astfel ca Romania se poate gandi deja la play-off, in cazul in care va rata calificarea directa din preliminarii.Play-off-ul pentru EURO 2020 va avea loc in luna martie, iar Romania va intalni Scotia sau Islanda in semifinale.C.S.