Romania rateaza calificarea directa la EURO 2020 dupa o evolutie lamentabila

Aflati la meciul decisiv pentru calificare, jucatorii lui Cosmin Contra au avut o prestatie anosta si au fost depasiti clar de nordici.Selectionerul a pregatit o "inventie" in acest meci, preferand sa-l titularizeze pe Vasile Mogos de la Cremonese (Serie B), iar mutarea s-a dovedit a fi complet neinspirata.Acesta a fost depasit cu usurinta la golul de 1-0 al nordicilor, iar Forsberg i-a centrat perfect lui Berg in minutul 18, care a punctat cu o lovitura de cap.Dupa primirea golului, echipa noastra a continuat sa joace lamentabil, iar suedezii au continuat sa domine.Golul de 2-0 a venit firesc in minutul 34, cand Quaison a profitat de bulevardele din defensiva noastra si l-a invins pe Tatarusanu.In partea secunda, Contra i-a aruncat in lupta pe Ianis Hagi si Florinel Coman, dar jocul baietilor nostri nu s-a schimbat.Romania a jucat ca si cum meciul n-ar fi avut nicio miza si a fost de departe cea mai slaba evolutie din aceasta preliminarii.Pe finalul meciului, un fotbalist suedez i-a spus arbitrului ca a fost victima scandarilor rasiste, iar acesta a hotarat sa opreasca meciul pentru aproximativ 30 de secunde.In urma acestui rezultat, Romania e in mare pericol sa rateze prezenta la EURO 2020, competitie ce va fi organizata si de tara noastra.Tricolorii vor evolua in barajul pentru EURO 2020 ce va avea loc in luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda in semifinale.In schimb, Spania si Suedia s-au calificat direct din grupa Romaniei.Pana la baraj, Romania va disputa ultimul meci din grupa cu Spania, luni de la ora 21:45, in deplasare la Madrid.90 - 4 minute suplimentare.88 - Prima ocazie reala de gol a Romaniei! Mogos trage puternic de la 20 de metri, mingea e scoasa de sub bara de portarul suedezilor!84 - Ianis Hagi ia o actiune pe cont propriu, dar sutul sau se duce pe langa poarta.83 - Dupa aproximativ 30 de secunde, arbitrul decide sa reia jocul!81 - Alibec suteaza mult pe langa poarta din 20 de metri.78 - Schimbare Suedia: Isak intra in locul lui Berg.74 - Coman trage mult pe langa poarta de la 25 de metri.73 - Schimbare Romania: Alibec intra in locul lui Stanciu.71 - Ce ocazie!!! Ekdal suteaza puternic din 14 metri, dar mingea loveste transversala!69 - Schimbare Suedia: Svensson intra in locul lui Larsson.67 - Stanciu suteaza din marginea careului, mingea trece pe langa poarta.64 - Ianis Hagi trage spectaculos, dar mingea ajunge in bratele portarului.60 - Suedezii sunt din nou aproape de gol, dar Tatarusanu scoate din vinclu la un sut de lovitura libera!56 - Schimbare Romania: Coman intra in locul lui Keseru.55 - Bancu vede cartonasul galben.50 - Lindelof vede cartonasul galben.48 - Keseru patrunde in careu si sutul sau este blocat in corner! Am atacat in cele 2 minute din repriza a doua cat in toata prima repriza la un loc!46 - Mitrita trage mult pe langa poarta de la 20 de metri.Schimbare Romania: Ianis Hagi intra in locul lui Deac.45 - 1 minut suplimentar!41 - Prima ocazie a Romaniei! Dintr-un ricoseu mingea ajunge la Keseru, acesta trage de jos, dar mingea se duce pe langa.40 - Mitrita trage din lovitura libera de la 25 de metri in bratele portarului.Info: La acest scor, Romania trebuie sa castige de la doua goluri in sus pentru a mai avea sanse de calificare.32 - Deac e mana moarta in acest meci, a gresit toate mingile. "Febletea" lui Contra are sanse mari sa fie schimbat la pauza.31 - Suedezii cer penalti, dar arbitrul acorda hent pentru Romania. Decizie corecta.27 - Nationala Romaniei nu leaga doua pase, n-am jucat nimic pana in acest moment.23 - Nicusor Stanciu vede cartonasul galben.20 - Jocul se reia. Arbitrul a anuntat ca va intrerupe meciul la urmatorul incident.19 - Arbitrul decide sa opreasca meciul din cauza suporterilor care arunca pe teren cu petarde si torte.15 - Stanciu suteaza puternic din 22 de mettri, mingea este deviata pe langa poarta! Avem corner!15 - Forsberg suteaza din marginea careului, mingea se duce peste poarta.14 - Echipa noastra nu reuseste sa puna stapanire pe joc momentan. Suedezii au posesia.9 - Suedezii fac un pressing avansat, Tatarusanu degajeaza gresit, dar nordicii nu profita si mingea ne revine.6 - Corner pentru Suedia, insa Mogos se inalta bine si respinge cu capul.4 - Puscas cade la marginea careului si cere lovitura libera, dar jocul continua.12. Tatarusanu-cpt. - 14. Mogos, 4. Rus, 5. Nedelcearu, 11. Bancu - 17. Deac, 15. Baluta, 8. Stanciu, 20. Mitrita - 9. Puscas, 13. Keseru. Selectioner: Cosmin ContraRezerve: 1. Lung, 16. Nita - 2. Benzar, 3. Tosca, 6. Cristea, 7. Alibec, 10. Hagi, 18. Marin, 19. Budescu, 21. Nistor, 22. Cicaldau, 23. Coman1. Olsen - 2. Lustig, 3. Lindelof, 4. Granqvist, 5. Bengtsson - 7. Larsson, 8. Ekdal, 10. Forsberg, 20. Olsson - 9. Berg, 22. Quaison. Selectioner: Jan AnderssonRezerve: 12. Johnsson, 23. Nordfeldt - 6. Svansberg, 11. Sema, 13. Svensson, 14. Helander, 15. Isak, 16. Tankovic, 17. Gagliolo, 18. Jansson, 19. Andersson, 21. KulusekvskiRomania e obligata sa castige pentru a avea in continuare sanse de calificare la turneul final, dar nu cu 2-1 sau 3-2.In ultima etapa, pe 18 noiembrie de la ora 21:45, vor avea loc meciurile: Malta - Norvegia, Spania - Romania, Suedia - Feroe.Partida e televizata de Pro TV.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.