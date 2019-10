Romania remizeaza cu Norvegia in preliminariile pentru EURO 2020 dupa un gol primit in prelungiri

Ziare.

Sub privirile a aproape 30 de mii de copii prezenti pe National Arena, echipa noastra a inceput timid partida, iar Norvegia a dominat teritorial prima parte.Singura ocazie de gol a echipei noastre din prima repriza a venit abia in prelungiri, cand Mitrita a sutat din marginea careului, dar portarul advers a respins.Repriza a doua a fost mult mai vie, iar Romania a beneficiat de un penalti destul de usor acordat in minutul 51, dupa o interventie a lui Bancu.George Puscas a luat mingea si a tras destul de slab, ratand astfel deschiderea scorului.Romania a reusit in cele din urma sa marcheze in minutul 62, cand Mitrita a luat o noua actiune pe cont propriu, pe care a finalizat-o cu un sut frumos din marginea careului.Doua minute mai tarziu, Romania putea face 2-0, dar Florin Andone a reluat cu capul in transversala.Nordicii s-au aruncat in atac pe final, iar egalarea a venit din pacate in prelungiri, cand Sorloth a marcat cu o lovitura de capClasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In celalalt meci al grupei, Spania a remizat cu Suedia, scor 1-1.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).90+3 - Andone primeste intr-o pozitie buna in careu, dar trage mult pe langa!Info: Spania egaleaza Suedia, o veste excelenta pentru Romania!!!87 - Odegaard suteaza putin peste poarta din lovitura libera de la 25 de metri.84 - Schimbare Romania: Bordeianu intra in locul lui Anton.80 - Nistor vede cartonasul galben.78 - Schimbare Romania: Nistor intra in locul lui Mitrita.78 - Deac patrunde in careu, dar se misca greu si nu obtine niciun corner.73 - Jocul e intrerupt, Antotn primeste ingrijiri medicale, dar continua.67 - Schimbare Norvegia: Johnsen intra in locul lui Solnes.65 - Nordicii au venit peste noi, scapam cu fata curata dupa doua faze periculoase intr-un minut!64 - Ce ocazie!!! Ratam sansa sa facem 2-0 prin Andone, care trimite cu capul in transversala din cativa metri!!!63 - Schimbare Romania: Andone intra in locul lui Puscas.61 - Deac bate slab un corner in bratele portarului advers.58 - Stanciu ia o actiune pe cont propriu, dar sutul sau din marginea careului e retinut de portar.58 - Momente mai confuze de joc, mingea sta mai mult la centrul terenului.Info: In celalalt meci din grupa, Suedia a deschis scorul cu Spania.48 - Nordicii incep din nou in atac, respingem cu greu centrarea lui Berge.46 - Schimbare Norvegia: Sorloth intra in locul lui Johansson.45 - Ce ocazie! Mitrita ia o actiune pe cont propriu, trage pe jos cu piciorul stang din marginea careului, dar mingea e respinsa de portarul advers.42 - Romario Benzar vede cartonasul galben.40 - Norvegienii au din nou posesia, echipa noastra nu reuseste sa recupereze de minute bune.33 - George Puscas cade in careu si cere penalti, insa jocul continua. Decizie corecta.30 - Norvegia e din nou periculoasa, dar Tatarusanu retine excelent centrarea lui Berge din partea dreapta.27 - Nordicii domina prima repriza, au o posesie covarsitoare.21 - King trage pe jos din marginea careului, mingea se duce la un metru de bara.16 - S-a aprins meciul! Stanciu trage pe jos de la 20 de metri, mingea e retinuta de portarul nordicilor!15 - Prima ocazie a Romaniei! Stanciu il gaseste excelent pe Mitrita, acesta patrunde in careu, dar sutul sau din unghi e paralel cu poarta si mingea se duce in aut!14 - Degringolada totala in defensiva noastra, norvegienii trec pe langa gol, dar cumva scoatem mingea in corner!13 - Prima ocazie a meciului! Tatarusanu scoate excelent de langa bara sutul periculos trimis de Odegaard.10 - Actiune periculoasa de atac a norvegienilor, insa King il faulteaza pe Benzar in careul nostru.7 - Romario Benzar suteaza de la peste 25 de metri, mingea trece mult pe langa.3 - Tatarusanu iese gresit pe o centrare si il loveste puternic pe Nedelcearu.2 - Puscas suteaza din marginea careului, mingea se duce mult pe langa poarta.Tatarusanu - Benzar, Rus, Nedelcearu, Bancu - Anton, Marin - Deac, Stanciu, Mitrita - PuscasRezerve: Nita, Radu, Andone, Bordeianu, Burca, Cicaldau, Coman, Hagi, Keseru, Mogos, Nistor, ToscaJaarstein - Elabdellaoui, Hovland, Ajer, Aleesami - Johansen, Berge, Selnaes, Henriksen - King, OdegaardRezerve: Nyland, Rossbach, Elyounoussi M., Elyounoussi T., Glesnes, Johnsen, Meling, Midtsjo, Normann, Rosted, Sorloth, SvenssonInaintea acestui meci, clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 19p, 2. Suedia 14, 3. Romania 13p, 4. Norvegia 10p, 5. Malta 3p, 6. Feroe 0pIn ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Partida este televizata de Pro TV.