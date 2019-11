Romania risca o pedeapsa dura dupa incidentele de la meciul cu Suedia

Ziare.

com

Fanii din grupul ultras "Uniti sub tricolor" si-au dat din nou in petec la partida cu Suedia.Dupa primul gol au aprins torte si au aruncat cu petarde pe teren, determinandu-l pe arbitru sa opreasca pentru scurt timp meciul.Apoi, in partea secunda, meciul a fost oprit din nou, dupa ce un jucator suedez s-a plans ca a fost victima atacurilor rasiste.Arbitrul a trecut toate aceste lucruri in raportul de joc si Romania va fi cu siguranta pedepsita de UEFA.Mai grav este ca avem statut de recidivisti, astfel ca ne putem astepta la cel putin 2 meciuri cu portile inchise si la o amenda de cel putin 50 de mii de euro.C.S.