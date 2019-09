Romania risca sa fie pedepsita dupa meciul cu Spania: Anuntul facut la National Arena - UPDATE

Ziare.

com

Confruntarea a inceput cu o intarziere de doua minute, dupa ce fanii romani au aprins torte si le-au aruncat pe teren."Orice torta aruncata pe teren poate inseamna posibilitatea de a juca fara spectatori meciurile cu Norvegia si Suedia. Ar fi pacat sa ratam bucuria lui EURO 2020 la Bucuresti!", a transmis crainicul arenei.De altfel, Federatia Romana de Fotbal avertizeaza inca de miercuri ca riscam o sanctiune, dar fanii din peluza nu au tinut cont."Romania-Spania inseamna meciul test al UEFA pentru Romania si pentru Bucuresti, in perspectiva organizarii Euro 2020 pe Arena Nationala. Orice incident, torta aprinsa, banner, scandare rasista, xenofoba sau cu caracter politic ne poate lua din bucuria uriasa de a fi gazde la un Campionat European", avertiza FRF Totodata, in timpul momentului de reculegere in memoria fiicei lui Luis Enrique, decedata saptamana trecuta, aceeasi fani au cantat si au aprins torte, fiind huiduiti.Apoi, in minutul 60, imediat dupa golul Romaniei, doi spectatori au patruns pe teren si au fost prinsi cu greu de stewarzi.Anul trecut, in Nations League, nationala Romaniei a jucat fara suporteri meciurile de pe teren propriu cu Lituania si Muntengru.C.S.