Romania s-a calificat la barajul pentru EURO 2020

Sambata seara, tricolorii si-au asigurat matematic calificarea la barajul pentru EURO 2020, dupa ce Austria a invins Macedonia de Nord cu 2-1.In semifinalele barajului, nationala Romaniei va intalni Islanda sau Scotia.Daca vom intalni Islanda si vom ajunge in finala barajului, adversara posibila va fi una dintre Bulgaria, Israel, Ungaria sau, daca maghiarii se califica direct - pe Irlanda de Nord, Irlanda, Danemarca, Slovacia, Tara Galilor.Daca vom intalni Scotia si vom ajunge in finala adversara va fi invingatoarea dintre Norvegia si Serbia.Tragerea la sorti va avea loc pe 22 noiembrie.Barajul va avea loc in martie 2020.C.S.