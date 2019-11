Romania si-a aflat adversara din barajul pentru EURO 2020

Ziare.

Dupa ce au ratat calificarea directa la EURO 2020, tricolorii se vor duela in semifinala barajului cu Islanda.Meciul va avea loc intr-o singura mansa, pe terenul adversarilor, pe 26 martie 2020.Reprezentativa Islandei traieste cele mai bune momente ale existentei ei. La EURO 2016 a ajuns pana in sferturile de finala, in timp ce la Cupa Mondiala din 2018 s-a oprit in faza grupelor.Gylfi Sigursson (Everton) este vedeta echipei, iar Alfreo Finnbogason (Augsburg) si Kolbeinn Sigorsson (AIK) sunt cei mai periculosi atacanti.In preliminariile pentru EURO 2020, Islanda a incheiat pe locul 3 intr-o grupa din care s-au calificat Franta si Turcia.Daca va castiga meciul cu Islanda, formatia noastra se va lupta in finala barajului cu Ungaria sau Bulgaria.Finala barajului este programata pe 30 martie 2020 in deplasare.Daca va ajunge la EURO 2020, Romania va fi repartizata in Grupa C, alaturi de Olanda si Ucraina plus inca o echipa ce va fi stabilita la tragerea de pe 30 noiembrie.C.S.