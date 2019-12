Ronald Koeman, selectionerul Olandei, pus in dificultate dupa tragerea la sorti pentru EURO 2020: "Stiu ca ati schimbat antrenorul, dar am uitat cum il cheama"

Ziare.

Koeman, fost castigator la EURO in 1988, a preluat o nationala care ratase prezenta la ultimele 2 turnee finale, EURO 2016 si CM 2018, reusind o revigorare totala, alaturi de vedete precum Wijnaldum si Van Dijk, ambii de la Liverpool, campioana Europei."Mi-ar placea sa ajunga Romania in grupa noastra, este o echipa buna. Intotdeauna a produs fotbalisti de calitate, pe unii dintre ei i-am cunoscut, Gica Hagi Gica Popescu , care sunt buni prieteni. Sper pentru romani ca nationala se va califica.M-am intalnit acum cu Popescu, poate maine cu Hagi. Stiu ca fiul lui are numarul 10 la nationala. L-am vazut jucand, va fi un fotbalist bun", a vorbit Koeman la zona mixta de la Romexpo, imediat dupa tragerea la sorti, conform DigiSport.El a fost totusi pus in dificultate de jurnalisti cu intrebarea daca stie cine este noul selectioner al Romaniei, dupa plecarea lui Cosmin Contra : "Stiu ca s-a schimbat selectionerul, dar am uitat cum il cheama! Si el este un fost fotbalist. Ii urez noroc la baraj. Nu stiu multi jucatori de la nationala, am vazut meciul cu Suedia de la Bucuresti. Suedia a jucat bine, era greu de batut.Din ce am vazut in aceste zile, Romania pare capabila sa organizeze acest eveniment. Sunt 12 orase care gazduiesc, unul e Bucuresti cu un stadion fantastic, tot ce mai lipseste este calificarea la turneul final. Grupa e ok, stiam dinainte ca vom juca cu Ucraina. Noi vom juca la Amsterdam, acasa, va fi minunat", au mai fost vorbele fostului mare fundas de la Barcelona Citeste si:Romania va evolua pe 26 martie in Islanda in primul meci de baraj pentru calificarea la EURO. Daca invingem, vom evolua pe 31 martie cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria.D.A.