S-a stabilit arbitrul meciului Romania - Norvegia

Ziare.

com

Centralul va fi ajutat la cele doua tuse de David Roome si Sean Carr, in timp ce al patrulea oficial va fi Nicolas Walsh. Observator de arbitri a fost delegat austriacul Robert Sedlacek.In varsta de 40 de ani, Bobby Maden este arbitru FIFA din 2010, cu partide oficiate in Liga Campionilor inclusiv in acest sezon. El a condus meciul nationalei de tineret a Romaniei la Campionatul European U21 din aceasta vara cu Croatia (scor 4-1) si a fost rezerva in meciul cu Franta (scor 0-0).Madden a mai arbitrat partida pe care Steaua a castigat-o, la 27 august 2015, in deplasare (scor 1-0), cu Rosenborg, in play-off-ul Europa League.Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste, la 15 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Capitala, selectionata Norvegiei, intr-o partida contand pentru Grupa F a preliminariilor EURO 2020.