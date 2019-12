Se cunoaste programul complet al meciurilor de la EURO 2020. Care sunt partidele pe care Bucurestiul le va gazdui pe Arena Nationala

Ziare.

com

Stim ca vom face parte din grupa C alaturi de Olanda, Ucraina si Austria, iar pe Arena Nationala vom organiza 3 meciuri in aceasta grupa, iar mai jos puteti citi detaliat intregul program al grupei pe care speram sa o putem defini ca "a noastra", incepand cu 31 martie:Trebuie spus ca daca Romania trece de Islanda si apoi de invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria, atunci noi vom participa in aceasta grupa. Daca nu realizam aceasta performanta, atunci in aceasta grupa va ajunge invingatoarea barajului din Liga D a Nations League, si anume una dintre debutantele Georgia, Belarus, Kosovo sau Macedonia.Iata mai jos si programul celorlalte meciuri din celelalte grupe:Grupa AGrupa BGrupa DIn barajul din Liga C a Nations League avem meciurile: Norvegia - Serbia si Scotia - Israel.Grupa EIn barajul din Liga B a Nations League sunt programate partidele: Bosnia - Irlanda de Nord si Irlanda - Slovacia.Grupa FCum spuneam si mai sus, daca Romania nu se califica prin baraj, aici va ajunge invingatoarea din Liga A, una dintre Islanda, Ungaria sau Bulgaria. Daca Romania va ajunge la turneul final, atunci e repartizata in Grupa C, iar in F va ajunge echipa castigatoare a barajelor din Liga D: Georgia - Belarus si Macedonia - Kosovo.Dupa faza grupelor, Romania va mai organiza un singur meci la Bucuresti, e vorba de o optime de finala. Pe 29 iunie, castigatoarea Grupei F va intalni una dintre formatiile clasate pe pozitia a treia in grupele A, B sau C. Asa ca vom vedea la Bucuresti Germania, Franta sau Portugalia. Si este posibil chiar sa putem sa jucam noi acest meci, daca ajungem la EURO si daca ne clasam la final pe 3 in grupa noastra.Pe 26 martie 2020, Romania merge in deplasarea din Islanda, iar apoi, daca invingem, vom evolua tot in deplasare pe 31 martie cu Ungaria sau Bulgaria.Citeste si:Este pentru prima data in istoria Romaniei cand tara noastra va organiza meciuri la un turneu final de Campionat European.