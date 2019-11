Selectionerul Spaniei, despre plecarea lui Cosmin Contra de la nationala Romaniei

Ziare.

Moreno a mentionat ca nu crede ca plecarea lui Contra ar fi o solutie buna."In opinia mea, ar trebui ca selectionerul Cosmin Contra sa continue la nationala Romaniei. Este un mare antrenor care a facut multe lucruri bune acolo. A adus tineri la echipa, iar la meciul tur am vazut echipa lui muncind. Sunt multe lucruri bune si mi se pare ca e un antrenor foarte bun.Ne-am gandit ca in acest meci se va disputa calificarea si atunci ne-am gandit ca oamenii din Madrid vor umple Wanda. Vor fi multi romani in tribune", a spus Moreno, conform Fanatik. Totodata, Moreno a mentionat ca se asteapta ca "Romania sa fie extrem de periculoasa" in partida din aceasta seara.Partida dintre Spania si Romania va avea loc luni, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Romania a ratat calificarea directa la EURO 2020 , in timp ce Spania a castigat grupa.C.S.