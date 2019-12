Selectionerul Suediei revine cu o noua declaratie dupa incidentele de la Bucuresti

Ziare.

Andersson spune ca iubeste Bucurestiul, dar afirma ca arbitrul a procedat corect cand a intrerupt meciul pe motiv ca din tribune s-ar fi auzit scandari rasiste."Va spun sincer, iubesc Bucurestiul! Am fost in urma cu doua saptmani aici si am facut un meci exceptional. Am un feeling foarte bun cand vin aici pentru ca am amintiri frumoase de la acel meci care ne-a asigurat calificarea. Nu m-am gandit la situatia care s-a creat atunci.Ce a fost in timpul meciului nu a fost bine si cred ca arbitrul a stiut ce are de facut, a urmat regulile. Asta este, a ramas in urma, nu ne-am mai gandit de atunci la ceea ce a fost pe stadion si cred ca este mai bine asa. Acum privim doar spre viitor", a spus Andersson pentru Fanatik Amintim ca partida dintre Romania si Suedia a fost intrerupta in repriza a doua dupa ce jucatorul suedez Alexander Isak s-a plans ca a fost victima atacurilor rasiste. UEFA a inceput o ancheta si va anunta in aceasta luna daca Romania va fi pedepsita.C.S.