Stadion suspendat pentru Romania la cele mai importante meciuri din preliminarile Euro 2020?

Cativa dintre suporterii "tricolorilor" si-au dat in petec la duelul cu ibericii, ei alegand sa ignore momentul de reculegere tinut in memoria fetitei fostului selectioner spaniol, Luis Enrique, si sa intrerupa jocul cu acte huliganice.In timp ce zecile de mii de oameni de pe National Arena respectau memoria fiicei de 9 ani a lui Enrique, un grup de "ultrasi" a inceput sa cante, iar in sectorul lor au fost aprinse mai multe torte si fumigene.Ulterior, in partea secunda a jocului, arbitru a fost nevoit sa suspende partida dupa ce un spectator a intrat pe teren si parea ca se indreapta spre Sergio Ramos.Cum FRF fusese deja avertizata dupa incidentele din Malta, cand spectatorii romani s-au remarcat cu scandari xenofobe si utilizarea materialelor pirotehnice, ca risca suspendarea, UEFA este asteptata acum sa ia o decizie drastica."Stim ca au fost probleme la Bucuresti. Deocamdata, asteptam rapoartele arbitrului si observatorului pentru a vedea cum actionam", a declarat un ofiter de presa al UEFA pentru gsp.ro Romania mai are numai trei meciuri de jucat pe teren propriu in preliminariile Euro 2020, cele cu Malta, Suedia si Norvegia.Cum duelul cu "insularii" este programat duminica, UEFA nu are timp sa ia o decizie, insa accesul spectatorilor la partidele cu statele nordice ar putea fi interzis.Suedia si Norvegia sunt si rivalele noastre in lupta pentru locul 2 in grupa preliminara, care ne-ar duce la turneul final de anul viitor.