Suedezii ameninta ca ies de pe teren in meciul cu Romania: Asa ceva nu ar trebui sa existe in intreaga planeta

Jucatorii nordici spun ca vor iesi de pe teren in timpul meciului in cazul in care fanii romani vor folosi scandari rasiste."Este cel mai bine sa iesim de pe teren daca se va intampla asta. Trebuie sa facem asta toata echipa impreuna. Sa aratam ca suntem uniti impotriva rasismului. Rasismul nu ar trebui sa existe, este cel mai rau lucru. Trebuie sa facem asta deoarece la Bucuresti s-a mai intamplat deja un caz similar", a spus Robin Quison.De asemenea, si Emil Forsberg a sustinut demersul colegilor sai."Trebuie sa iesim de pe teren daca auzim scandari rasiste deoarece asa ceva nu ar trebui sa existe in intreaga planeta", a comentat Forsberg.Partida dintre Romania si Suedia va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.C.S.