Suedezii au cerut UEFA sa ia masuri inaintea meciului cu Romania: Nordicii spun ca exista un risc iminent

Ziare.

com

Suedezii au cerut UEFA sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca fanii romani nu vor avea un comportament rasist la meciul de vineri.In cazul in care romanii vor folosi scandari rasiste, suedezii se asteapta sa castige la masa verde."Daca vom auzi ceva din tribune, evident ca vom actiona! Abordarea noastra este sa respectam regulamentul. Exista un scenariu in trei pasi pe care arbitrul il poate aplica.Am fost in contact cu UEFA si cu Federatia Romana de Fotbal. Credem ca UEFA priveste acest meci foarte serios si are oameni potriviti", a spus Andersson.Inaintea acestei partide, suedezii sustin la unison ca romanii au un comportament rasist, desi in tara noastra nu au existat probleme de acest gen la meciurile echipei nationale.Amintim ca Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.De asemenea, Romania va intalni Spania in deplasare in ultima runda, pe 18 noiembrie.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.C.S.