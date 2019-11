Suedezii au venit la Bucuresti si au incercat sa vada cat de rasisti sunt romanii: Mesajul care i-a indignat

Ziare.

com

Inaintea meciului de pe National Arena , jurnalistii suedezi veniti in tara noastra au incercat sa obtina o dovada a rasismului din Romania.Iar jurnalistii de la publicatia Dagens Nyheter fac referire la un mesaj scris pe un zid din preajma National Arena."Fara straini in nationala ", scrie pe acest zid, spre indignarea suedezilor, care considera ca au gasit o prima urma de rasism."Pe peretele din spatele Federatiei Romane de Fotbal, in jurul stadionului, scrie 'Fara straini in nationala'. A ramas aici timp de 3 ani, acesta fiind un protest impotriva planurilor de a aduce la nationala cetateni mutati din Nigeria si Brazilia, Kehinde Fatati si William de Amorim.Grupul ultras din spatele acestui mesaj s-a aflat si in spatele scandarilor care i-au adus Romaniei numeroase pedepse din partea UEFA , chiar si pentru rasism", a scris sursa citata.Nordicii au discutat si cu jurnalistul roman Emanuel Rosu, care le-a transmis ca rasismul nu este o problema in Romania si ca fanii nostri au o problema doar cu vecinii ungari. Totusi, suedezii au continuat."Atunci de ce UEFA considera scandarile impotriva ungurilor rasiste? Iar romanii de ce canta despre unguri cand intalnesc Spania? Radacinile acestui conflict dateaza inca din Primul Razboi Mondial", a adaugat sursa citata.Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.De asemenea, Romania va intalni Spania in deplasare in ultima runda, pe 18 noiembrie.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.C.S.