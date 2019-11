Suedezii chiar vor sa iasa de pe teren in meciul cu Romania - anuntul facut de selectionerul nordicilor

Ziare.

Nordicii se tem ca vor fi victima rasismului pe National Arena , iar selectionerul Janne Andersson spune ca va convoca luni o sedinta in care le va transmite fotbalistilor ce ar putea pati in Romania.Conform spuselor fotbalistilor, suedezii iau in calcul posibilitatea de a iesi de pe teren."Ii voi informa pe baieti inca de luni despre aceasta problema si vom analiza toate posibilitatile. Am incredere ca arbitrii vor lua cea mai buna decizie", a spus selectionerul suedezilor, citat de Aftonbladet Atat selectionerul Suediei cat si presa din aceasta tara considera ca Romania este o tara rasista, desi nu a avut probleme in acest sens in ultimii ani.Echipa noastra nu a avut terenul suspendat pentru rasism, ci pentru petardele aruncate din tribune si mesaje la adresa vecinilor unguri.Partida dintre Romania si Suedia va avea loc vinerea viitoare, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.C.S.