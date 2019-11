Suedezii fac declaratii revoltatoare inaintea meciului cu Romania: Se tem ca vor fi batuti in hotel si agresati cu pietre

Ziare.

Dupa ce in ultimele luni au sustinut la unison ca se tem ca vor fi victima rasismului in Romania , desi la meciurile echipei nationale nu au fost probleme de acest gen, acum suedezii au gasit noi motive pentru care sustin ca se tem.Astfel, suedezii se tem ca romanii vor intra peste fotbalisti in hotel pentru a-i agresa si ca vor arunca cu pietre in autocarul ce-i va transporta spre National Arena.Din acest motiv, Janne Gusttavsson, seful departamentului de securitate al nationalei Suediei, a dezvaluit ca a cerut UEFA masuri sporite."Ne-am pregatit in mod deosebit pentru acest meci. Este special si am fost in contact cu UEFA pentru a face cateva cerinte. Dorim securitate suplimentara in jurul hotelului si la stadion, dar si in jurul bancii noastre de rezerve. Exista informatii ca au fost probleme in Romania si nu putem ignora ce se intampla acolo. Am fost clari ca ne dorim un ajutor real! Speram sa-l obtinem si ca vor fi multe forte de ordine in jurul nostru!Romania a jucat in trecut fara spectatori din cauza rasismului din tribune, dar si a altor lucruri. UEFA a pedepsit Romania pentru ca fanii au aruncat cu pietre, au aprins artificii si au creat probleme. Vrem sa lucram preventiv pentru ca nimeni sa nu intre pe in hotel sau in autocar. Provocarea este sa-i facem pe romani sa inteleaga ce vrem. Am fost foarte clari cu ce ne dorim! Am discutat cu ei si am fost categorici ca ne dorim mai multi agenti de paza si politisti in momentele de tranzit, la hotel si la stadion", a spus Gustavsson pentru Fotbollskanalen De asemenea, oficialul nordicilor a dezvaluit ca a avut si o sedinta cu jucatorii suedezi, carora le-a explicat cum trebuie sa se comporte in cazul in care vor fi agresati de romani."Le-am spus si jucatorilor asta, iar ei stiu cum sa actioneze in cazul in care se va intampla ceva", a mentionat oficialul suedez.Totodata, Gustavsson a mentionat ca de aceasta data suedezii au adus la Bucuresti mai multi ofiteri de securitate, desi in mod uzual la meciurile din deplasare au unul singur.Amintim ca anterior fotbalistii si selectionerul Suediei au afirmat ca se tem ca vor fi victima rasismului si au amenintat ca vor parasi terenul.Dincolo de declaratiile suedezilor, trebuie mentionat ca Romania nu fost pedepsita in istoria recenta de UEFA din cauza rasismului, asa cum nordicii pretind. Suspendarile recente au avut legatura cu xenofobia si cu folosirea tortelor pe stadion.Partida dintre Romania si Suedia va avea loc vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.C.S.