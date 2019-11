Suedezii lanseaza acuzatii grave la adresa romanilor: Este complet inacceptabil ce s-a intamplat la Bucuresti

Ziare.

Isak a mers chiar la arbitru in partea secunda pentru a se plange ca este abuzat de fanii romani, iar acesta a orpit jocul pentru aproximativ 30 de secunde."Este un moment trist, dar eram pregatiti ca asa ceva sa se intample. Am putut gestiona cu bine acest moment cu ajutorul colegilor. L-am intrebat pe arbitru daca a auzit ce mi se striga si dupa cateva minute a oprit meciul. A zis ca opreste de tot meciul daca se mai intampla, iar eu i-am spus ca nu e nevoie. Au fost scandari rasiste, iar asa ceva nu ar trebui sa se intample in fotbal! Este cu adevarat plictisitor! Oricum, este placut ca intreaga echipa a fost alaturi de mine", a spus Isak dupa meci.La randul sau, fotbalistul Emil Forsberg i-a acuzat pe romani ca au avut un comportament rasist."Este cu adevarat plictisitor, dar este incredibil de bine felul in care Isak a reactionat, dar si arbitrul. Asa ceva nu-si are locul in fotbal. Este regretabil ce s-a intamplat la Bucuresti", a mentionat acesta.Si jucatorul Andreas Granqvist i-a criticat in termeni duri pe romani. "Este total innacceptabil ce s-a intamplat la Bucuresti! E complet frustrant ca in 2019 se mai intampla astfel de lucruri", a spus veteranul suedezilor. Echipa nationala a Romaniei a ratat lamentabil calificarea directa la EURO 2020 , dupa ce a fost invinsa de Suedia pe National Arena, scor 2-0.In urma acestui rezultat, Romania e in mare pericol sa rateze complet prezenta la EURO 2020 , competitie ce va fi organizata si de tara noastra.Dupa incheierea preliminariilor, tricolorii vor evolua in barajul pentru EURO 2020 ce va avea loc in luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda in semifinale.Pana la baraj, Romania va disputa ultimul meci din grupa cu Spania, luni de la ora 21:45, in deplasare la Madrid.C.S.