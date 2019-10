Suedezii se tem ca vor fi batuti pe strazile din Bucuresti: Nu e o coincidenta ce se intampla acolo

Ziare.

Managerul de securitate al Federatiei de Fotbal din Suedia, Martin Fredman, le-a transmis compatriotilor sai ca trebuie sa fie foarte atenti deoarece romanii au un comportament agresiv."Trebuie sa fim putini mai vigilenti cand mergem in Romania. Stim ca acolo (la Bucuresti - n.red.) au fost deja probleme cu violenta impotriva fanilor echipelor adverse si ale nationalelor lor. Speram ca politia din Romania sa ceara sprijinul politiei din Suedia.Nu este un pericol concret, dar exista un risc crescut de violenta. Nu este o coincidenta ce se intampla acolo, ca joaca meciurile fara spectatori", a spus Fredman pentru Afton Bladet Desi suedezii ii prezinta pe romani ca fiind violenti, in ultimii 5 ani nu au mai existat incidente cu fanii echipelor adverse la meciurile nationalei. Ultimele incidente dateaza din 2014, de la meciul cu Ungaria.In plus, in urma cu o zi, fotbalistii nationalei Suediei amenintau ca vor iesi de pe teren in timpul meciului cu Romania , temandu-se ca vor fi victima rasismului.Partida dintre Romania si Suedia va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Pentru aceasta partida vor face deplasarea in jur de 1.500 de suedezi.C.S.