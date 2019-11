Suedezii sunt gata sa organizeze EURO 2020 in locul Romaniei: Suntem pregatiti

Ziare.

Jurnalistii din aceasta tara se gandesc chiar ca UEFA ar putea lasa Romania fara dreptul de a organiza meciuri de la EURO 2020 si il vor acorda Suediei.Nordicii au fost printre candidatii la organizarea EURO 2020, dar UEFA s-a opus. Acum, ei readuc in discutie subiectul organizarii EURO 2020 in Suedia, in locul Romaniei."Friends Arena este pregatita sa organizeze EURO 2020! Nu vreau sa-mi fac sperante ca vom primi meciuri, dar suntem pregatiti daca ni se va oferi sansa", a spus Karl-Erik Nilsson, un oficial al federatiei suedeze pentru Expressen Amintim faptul ca jucatorul Alexander Isak i-a spus arbitrului Daniele Orsato ca a fost victima unor atacuri rasiste in repriza a doua a meciului de la Bucuresti.Meciul a fost intrerupt pentru 30 de secunde, dar inregistrarile de pe stadion nu au dovedit in nicio clipa existenta vreunui moment cu conotatie rasista pe National Arena Chiar si asa, arbitrul a notat in raport faptul ca a oprit jocul pentru scandari rasiste, iar echipa noastra risca sa dispute urmatoarele doua meciuri fara spectatori.C.S.