Sumudica a gasit vinovatul dupa ratarea calificarii directe la EURO 2020: Nu trebuie sa mai ascundem gunoiul sub pres

Antrenorul de la Gaziantep spune ca selectionerul Cosmin Contra poarta principala vina deoarece nu s-a pregatit deloc pentru meciul cu Suedia."Inaintea meciului am dat o declaratie si am ramas surprins de tactica folosita. Eu am spus de la inceput ca Suedia joaca de 40 de ani in sistemul 4-4-2. S-a intamplat exact ce am zis eu.Daca te documentezi putin... E la mintea cocosului filosofia suedezilor. Suedezii au castigat mingea a doua si au jucat bine intre linii. Am avut mari probleme. Eu de doi ani de cand e Contra la nationala spun ca Bancu nu e fundas. Bancu nu are calitati din punct de vedere defensiv. Nu are agresivitate, nu are lovitura de cap. Nedelcearu si Rus s-au bagat sub minge la primul gol, nu trebuie sa mai ascundem gunoiul sub pres. Sa joci cu Mogos, un jucator debutant la nationala intr-un asemenea meci...", a spus Sumudica pentru Gsp Echipa nationala a Romaniei a ratat lamentabil calificarea directa la EURO 2020 , dupa ce a fost invinsa de Suedia pe National Arena , scor 2-0.In urma acestui rezultat, Romania e in mare pericol sa rateze complet prezenta la EURO 2020, competitie ce va fi organizata si de tara noastra.Dupa incheierea preliminariilor, tricolorii vor evolua in barajul pentru EURO 2020 ce va avea loc in luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda in semifinale.Pana la baraj, Romania va disputa ultimul meci din grupa cu Spania, luni de la ora 21:45, in deplasare la Madrid.C.S.