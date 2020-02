Surpriza pregatita de Mirel Radoi pentru barajul cu Islanda

Ziare.

Secundul nationalei Romaniei, Nicolae Dica, dezvaluie ca staff-ul "tricolorilot" are o parere foarte buna despre atacantul oltenilor."Cu totii avem o parere foarte buna despre el, pentru ca arata niste calitati extraordinare pentru varsta lui. Avand acea viteza, este si un jucator care apare foarte bine in fata portii... Cand va reusi sa fie mai combinativ, sa joace intre linii, din zona laterala sa intre in zona centrala, si va marca mai multe goluri, cu siguranta va fi un jucator de mare valoare si va costa multi bani. Este tanar, are timp sa invete aceste lucruri", a spus Nicolae Dica intr-o interventie la Telekom Sport "Deocamdata nu pot sa spun cu ce sansa porneste, dar important este ca el sa aiba evolutii bune, iar in momentul cand este convocat, fie la nationala de tineret, fie la cea mare, sa vina sa aiba aceleasi evolutii bune. Este un jucator care poate sa creasca enorm de mult", a mai spus Dica.Valentin Mihaila are 20 de ani si in acest sezon a marcat 6 goluri in 21 de meciuri jucate pentru Universitatea Craiova.5 goluri in 4 meciuri are Valentin Mihaila la nationala de tineret a Romaniei.Meciul dintre Islanda si Romania se va disputa pe 26 martie, la Reikjavik.