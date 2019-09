Tatarusanu cere pedepsirea fanilor care au provocat incidente la meciul Romania - Spania

Ziare.

Goalkeeperul lui Lyon vrea ca autoritatile romane sa intervina si sa ii pedepseasca pe "ultrasi" conform legii."Din pacate, cred ca vom juca fara spectatori urmatoarele meciuri . Imi pare rau ca unii suporteri vin la stadion sa faca asemenea gesturi. Probabil autoritatile ii vor pedepsi cum se cuvine.Chiar am fost expus in prima parte a meciului, dar nu e prima data cand se intampla asta. E meseria mea si ma bucur ca am facut un meci bun. Situatia in grupa nu s-a schimbat foarte mult. Avem inca sanse la calificare. Suntem in lupta directa pentru locul 2 cu Suedia si Norvegia", a declarat Ciprian Tatarusanu imediat dupa meci.Romania a fost invinsa de Spania, scor 2-1, intr-o partida din preliminariile Campionatului European din 2020.Inaintea fluierului de start cativa spectatori au inceput sa cante si sa aprinda torte chiar in timpul momentului de reculegere tinut in memoria fiicei lui Luis Enrique, decedata la numai 9 ani.Apoi, in minutul 60, imediat dupa golul Romaniei, doi spectatori au patruns pe teren si au fost prinsi cu greu de stewarzi.Ca urmare a acestor incidente nationala noastra risca sa joace urmatoarele partide fara spectatori.