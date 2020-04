UEFA surprinde: Cum se va numi Campionatul European din 2021

Ziare.

com

Forul european a decis ca turneul din 2021 sa se numeasca EURO 2020 , potrivit unui comunicat de presa al FRF Sedinta Comitetului Executiv UEFA de astazi, 23 aprilie, a abordat si situatia turneelor finale europene la nivel de seniori si Under 21.Desfasurarea turneului final EURO 2020 a fost afectata de consecintele pandemiei, astfel ca UEFA decisese amanarea acestuia pentru vara anului viitor, 2021. Astazi, Comitetul Executiv al forului continental a hotarat pastrarea denumirii UEFA EURO 2020.Decizia vine in urma unei analize interne si a discutiilor cu partenerii implicati, fiind argumentata prin faptul ca astfel se pastreaza viziunea initiala a turneului care celebreaza aniversarea a 60 de ani de Campionate Europene (1960-2020).Totodata, un alt argument il constituie puterea simbolica a denumirii, aceasta urmand sa reaminteasca intregii familii europene de provocarea COVID-19 careia i-a facut fata in 2020.Membrii Comitetului Executiv UEFA au fost informati azi cu privire la situatia EURO U21 de anul viitor, turneu final programat initial in perioada 9-26 iunie 2021 si care va fi gazduit de Ungaria si Slovenia.In urma mutarii EURO 2020 in vara anului viitor, in perioada 11 iunie -11 iulie 2021, s-a decis ca toate optiunile privind reprogramarea sau amanarea EURO U21 sa fie prezentate si analizate de Comisia UEFA pentru Competitii ale Echipelor Nationale, in data de 11 mai 2020.Decizia finala va fi luata de Comitetul Executiv UEFA programat in data de 27 mai 2020.