Un club din Spania reactioneaza dupa incidentul de la Romania - Suedia

Real Sociedad a transmis ca este alaturi de jucatorul Alexander Isak in aceste momente. Isak este legitimat la Sociedad."Real Sociedad condamna atacul rasist la care a fost expus Alexander Isak. Regretam profund ca astfel de atitudini din trecut inca exista in loc sa fie complet uitate", a transmis Real Sociedad intr-un comunicat de presa. Ideea ca Romania sa ramana fara dreptul de a organiza EURO 2020 este sustinuta si de jurnalistii din aceasta tara , dar presedintele forului fotbalistic de la Stockholm a anuntat deja ca nu va face presiuni la UEFA.Amintim faptul ca jucatorul Alexander Isak i-a spus arbitrului Daniele Orsato ca a fost victima unor atacuri rasiste in repriza a doua a meciului de la Bucuresti.Meciul a fost intrerupt pentru 30 de secunde, dar inregistrarile de pe stadion nu au dovedit in nicio clipa existenta vreunui moment cu conotatie rasista pe National Arena.Chiar si asa, arbitrul a notat in raport faptul ca a oprit jocul pentru scandari rasiste, iar echipa noastra risca sa dispute urmatoarele doua meciuri fara spectatori.C.S.