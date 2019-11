Un fost jucator al lui Arsenal propune o pedeapsa fara precedent pentru Romania

Ziare.

Vorbind despre situatiile de acest gen ce au existat la ultimele meciuri disputate de Romania si Bulgaria in preliminarii, Djourou a declarat ca cele doua echipe ar trebui depunctate de UEFA sau chiar excluse de la EURO 2020 , daca obtin calificarea."Sanctiuni suplimentare trebuie impuse! Organizatii precum FIFA si UEFA trebuie sa depuncteze sau sa elimine aceste echipe de la Campionatul European! Aceasta este singura cale prin care fanii rasisti vor intelege ce fac", a spus Djourou la postul RTS.Amintim faptul ca jucatorul Alexander Isak i-a spus arbitrului Daniele Orsato ca a fost victima unor atacuri rasiste in repriza a doua a meciului de la Bucuresti.Meciul a fost intrerupt pentru 30 de secunde, dar inregistrarile de pe stadion nu au dovedit in nicio clipa existenta vreunui moment cu conotatie rasista pe National Arena Chiar si asa, arbitrul a notat in raport faptul ca a oprit jocul pentru scandari rasiste, iar echipa noastra risca sa dispute urmatoarele doua meciuri fara spectatori.C.S.