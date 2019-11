Vedeta Suediei ameninta ca va opri meciul cu Romania: Voi actiona imediat

Ziare.

Suedezii continua sa sustina ca risca sa fie victima scandarilor rasiste la Bucuresti, astfel ca ameninta din nou ca vor lua masuri."Daca voi auzi ceva, primul lucru pe care il voi face este sa-i spun capitanului. Apoi el ii va atrage atentia arbitrului. Sunt diferite etape ale opririi meciului. Voi actiona imediat!Este ceva ce nu ar trebui sa existe in fotbal si in lume in general. Dar din pacate exista si noi, jucatorii, trebuie sa facem ceva in aceasta privinta. Nu este deloc ok sa ne facem ca nu auzim", a spus Lindelof intr-o conferinta de presa.Inaintea acestei partide, suedezii sustin la unison ca romanii au un comportament rasist, desi in tara noastra nu au existat probleme de acest gen la meciurile echipei nationale.Amintim ca Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.De asemenea, Romania va intalni Spania in deplasare in ultima runda, pe 18 noiembrie.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.C.S.