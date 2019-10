Vicepremierul Romaniei anunta care sunt singurele stadioane ce vor fi gata pentru EURO 2020

Ziare.

"Pentru Campionatul European de Fotbal de anul viitor vor fi gata doua din cele trei stadioane care sunt astazi in lucru. Vreau sa specific mai clar, pe stadionul Ghencea si pe stadionul Arcul de Triumf se vor putea tine antrenamente pentru echipele care vor juca la Bucuresti. Stadionul Giulesti va fi ridicat cu toata structura, in schimb, nu cred ca va fi gata terenul, gazonul propriu-zis, dar anul viitor, in octombrie si stadionul Giulesti va fi finalizat", a spus Suciu.Campionatul European de Fotbal, care se va desfasura intre 12 iunie si 12 iulie 2020, cu 24 de echipe, va fi gazduit de Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma si Sankt Petersburg.Romania a primit organizarea a patru meciuri , pe Arena Nationala din Capitala. UEFA solicita celor 12 tari organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale. Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua Rapid si Dinamo Din motive juridice, lucrarile la stadionul Dinamo vor intarzia, noua arena din soseaua Stefan cel Mare urmand sa fie construita pe un alt amplasament, in locul velodromului. Variante de rezerva sunt arenele din Ploiesti, Giurgiu, Voluntari si Mogosoaia.