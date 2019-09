Avertisment din partea unui oficial FRF: "Suntem monitorizati de UEFA"

Ziare.

Potrivit lui Ciprian Paraschiv, manager in departamentul de dezvoltare al Federatiei, dezvaluie ca forul roman a fost avertizat ca este monitorizat inclusiv in perspectiva organizarii Euro 2020."Fotbalul fara spectatori nu are niciun farmec. Tot timpul am apreciat suporterii care isi incurajeaza echipa favorita, mai ales cand aceasta evolueaza in deplasare. Dar ce s-a intamplat joi seara depaseste orice limite. S-au dat avertismente "a priori" ca suntem monitorizati de Uefa, atat pentru meciurile extrem de importante care urmeaza in campania de calificare, cat si pentru organizarea Euro 2020.Sa nu ai decenta de a respecta un moment de reculegere, sa invadezi terenul de joc si sa arunci cu torte si petarde pe terenul de joc... aceste comportamente ne fac sa aratam atat de mici in fata lumii. Iar scuza cu momentul de reculegere ce ar fi trebuit tinut in memoria soldatului mort in Afganistan este o falsa tema a suporterilor ultras - Uefa nu perminte nici macat un banner cu tenta politica, dar momente de reculegere...", a postat Ciprian Paraschiv pe un site de socializare.In timpul meciului Romania - Spania, din preliminariile Euro 2020, fanii "tricolorilor" au provocat mai multe incidente.Inaintea fluierului de start, atunci cand s-a tinut un moment de reculegere in memoria fiicei lui Luis Enrique, unii spectatori au cantat si au aprins torte.Ulterior, in partea secunda, doi suporteri au intrat pe teren si au fost evacuati cu greu de stewarzi.UEFA a declansat o ancheta in aceste cazuri si ne asteptam ca nationala sa joace fara spectatori urmatoarele partide de pe teren propriu.M.D.