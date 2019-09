Burleanu sare in apararea selectionerului Contra: "E si el afectat"

Ziare.

Burleanu a dezvaluit ca antrenorul este afectat de opiniile negative, dar si ca beneficiaza in continuare de credit.Seful fotbalului romanesc spune ca nationala a reusit sa inscrie in fiecare meci cu selectionerul Contra pe banca, iar asta arata ca echipa are potential."Trebuie sa ne gandim, e unul dintre jucatorii emblematici ai Romaniei, un antrenor tanar, un antrenor care a reusit totusi sa conduca echipa nationala si de fiecare data sa inscriem. Ceea ce nu este putin. Este si el afectat de toate... dar i-am spus, indiferent cine a fost selectioner la echipa nationala, a trebuit sa treaca prin aceeasi situatie", a declarat Burleanu, citat de Telekomsport In ceea ce priveste calificarea la Euro 2020, presedintele FRF este de parere ca suntem in continuare in lupta si ca ar trebui sa ne bucuram pentru ca depindem de rezultatele noastre."Hai sa fim optimisti in momentul de fata. Sa ne gandim acum la meciurile cu Feroe si Norvegia, staful tehnic sa pregateasca foarte bine aceste meciuri, sa le putem castiga, Si in continuare avem sanse. Pana la urma, partea buna e ca suntem la mana noastra."Romania a fost invinsa de Spania si a castigat la limita duelul cu Malta in preliminariile Euro 2020, ceea ce inseamna ca avem nevoie de trei victorii in ultimele trei meciuri din aceasta campanie pentru a ne califica la turneul final.