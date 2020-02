Adversare puternice pentru nationala Romaniei la Jocurile Olimpice din vara

Ziare.

Brazilia si Argentina si-au asigurat prezenta dupa ce au ajuns in finala turneului preolimpic din America de Sud.Pe langa cele doua puternice nationale sud-americane, la JO 2020 vor mai fi prezente:Japonia (tara gaza)Romania, Franta, Germania si Spania (semifinaliste EURO 2019)Noua Zeelanda (Oceania)Egipt, Coasta de Fildes si Africa de Sud (Africa)Australia, Arabia Saudita si Coreea de Sud (Asia)Pentru ultimele doua locuri se vor duela, in perioada 20 martie - 1 aprilie, tarile din America Centrala si de Nord.Turneul masculin de fotbal de la Jocurile Olimpice de la Tokyo se va disputa in perioada 23 iulie - 8 august 2020.La JO, reprezentativele se vor prezenta cu un lot de 18 jucatori, dintre care doar 3 pot avea peste 23 de ani.I.G.