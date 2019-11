Alibec il pune la zid pe Contra: Ce s-a intamplat la meciul din Spania

Ziare.

com

Convocat pentru "dubla" cu Suedia si Spania, atacantul Astrei a ramas cu un gust amar din cauza comportamentului avut de tehnicianul roman.Alibec ii reproseaza lui Contra ca nu l-a folosit in meciul cu Spania, pierdut cu 5-0 de nationala Romaniei, desi i-a dat de inteles ca ar urma sa fie titular.De asemenea, Alibec e convins ca Budescu, care a anuntat, sambata seara, ca nu va mai onora convocarile la nationala Romaniei , merita sa joace in cele doua meciuri."Sincer, merita sa joace dupa ce a aratat in meciurile dinaintea convocarii. Da, simt o frustrare, pentru ca inainte cu doua zile eram titular si dintr-o data nu am mai jucat", a spus Alibec dupa meciul cu FCSB, in care a marcat doua goluri."Normal ar trebui sa primeste o explicatie, macar sa stim de ce, ce-a, facut rau si sa nu mai face pe viitor... Asa e la cluburile mari", a mai spus acesta.Intrebat pe cine ar dori in locul lui Contra la nationala Romaniei, Alibec a raspuns fara ezitare: "As prefera sa vina Sumudica".I.G.