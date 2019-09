Analiza dura a unui fotbalist roman: "Percepem gresit calitatea. Noi vrem sa dam craci, ei nu-si permit luxul asta"

Ziare.

com

Alex Chipciu, jucatorul celor de la Anderlecht , spune ca la noi calitatea unui fotbalist este inteleasa gresit, accentul fiind pus pe giumbuslucuri si "floricele", nu pe eficienta."Cred ca noi percepem gresit calitatea. La noi calitatea este sa o dai printre picioare, sa-l intorci, calcaie de vreo cinci ori. Eram cu Mirel Radoi si Lucian Sanmartean , in tribune, la meciul cu Spania, si mi-a zis si Mirel, noi ne permitem luxul sa ne urcam cu talpa pe ea. Noi vrem sa o dam pe la spate, sa dam craci, dar ei nu-si permit lucrul asta. L-am vazut pe Busquets, cum primea mingea, cum pasa, o dadea dincolo. Cred ca asta ar trebui sa se faca de la juniori ", a spus Chipciu, citat de DigiSport El acuza o lipsa de strategie a celor care conduc fotbalul romanesc, spunand ca in Occident juniorii invata in primul rand sa paseze."Cred ca Romania duce lipsa de strategie. Vad ca Federatia incearca sa faca ceva acum. Acum trebuie sa ne gandim, vrem sa pasam ca Spania, trebuie sa avem o strategie, dar o sa dureze foarte multi ani. Trebuie sa o iei de jos, de la copii, vrem sa pasam, facem asta cu ei. Incepi sa pasei de la 6 ani, cum se face la Anderlecht. Vad copii care paseaza incredibil", a continuat Chipciu.Romania vine dupa o vara in care nationala de tineret a impresionat la Campionatul European, insa in aceasta toamna seniorii au dezamagit in preliminariile Euro 2020, avand evolutii sterse.