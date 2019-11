Analiza selectionerului Islandei dupa tragerea la sorti cu Romania din barajul pentru EURO 2020

Ziare.

Romania a fost trasa la sorti cu Islanda in Liga A din barajul de pe ruta Nations League a preliminariilor pentru EURO 2020, iar meciul se va juca pe 26 martie 2020 pe stadionul "Laugardalsvollur" din Reykjavik.La scurt timp dupa aceasta tragere la sorti, Erik Hamren, selectionerul suedez al Islandei, a vorbit pentru prima data despre duelul cu Romania, spunand ca echipa sa are sanse mai mari sa treaca in finala, acolo unde invingatoarea de aici va evolua in deplasare cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria:"Este mult mai dificil din moment ce se joaca un singur meci. Nu este tur-retur. Este o finala. Sansele sunt 50-50. Noi vom avea avantajul ca jucam acasa, asa ca as spune ca sansele sunt de 55-45 pentru noi. Trebuie sa nu facem greseli si sa avem tot lotul valid", a punctat Hamren pentru presa din tara insulara din nordul Europei.Islandezii au terminat pe locul 3 in grupa lor de calificare la EURO, grupa H, acolo unde au fost devansati de Franta si Turcia. Ei s-au calificat la ultimele doua turnee finale, EURO 2016 si CM 2018, la primul ajungand chiar la debut in sferturile de finala, fiind eliminati de gazda Franta, scor 2-5."Este bine ca avem jucatori experimentati si vom incerca sa profitam de acest lucru. Romania are o echipa buna, cu multi jucatori tineri care au jucat bine la tineret", a mai adaugat Hamren la analiza de mai sus.Hamren este selectionerul cu care Suedia a ajuns la CM 2018 in sferturile de finala.Citeste si:D.A.