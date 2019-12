Anghel Iordanescu pune la zid Federatia Romana de Fotbal: Pe cine ar fi vrut selectioner

Ziare.

com

Selectionerul care nationala Romaniei a obtinut cel mai bun rezultat din istorie la un turneu final blameaza Federatia Romana de Fotbal pentru ca nu i-a oferit pozitia lui Gica Hagi.Mai mult, Iordanescu e convins ca Hagi ar fi acceptat sa preia nationala."Avem un selectioner, cu bune, cu rele, iar cei din Comitetul Executiv l-au votat. Trebuie sustinut. Dar regret ca nu l-au pus pe Gica, macar sa il fi intrebat. La fel si Dan Petrescu. Sunt in momentul de fata antrenorii care puteau sa preia nationala. In ceea ce priveste antrenorii din Romania, sunt patru sau cinci care ar putea ajunge la nationala mare", a spus Anghel Iordanescu intr-o interventie la ProX "Mai important pentru mine decat tragerea la sorti era ca Hagi sa fie intrebat daca isi doreste sa antreneze nationala. Postul de selectioner era mai important pentru el decat invitatia pentru tragerea la sorti. Sunt sigur ca Hagi isi dorea sa revina la nationala, sunt convins ca si accepta daca i se propunea", a mai spus acesta.Mirel Radoi a fost instalat, saptamana trecuta, in functia de selectioner al Romaniei.