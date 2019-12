Anglia plateste Romaniei o suma impresionanta pentru un meci amical

Ziare.

Romania va disputa un meci amical pe Wembley, pe 7 iunie, inainte de EURO 2020.Pentru a ne convinge sa acceptam acest amical, englezii au hotarat sa ne ofere 150 de mii de euro.De asemenea, britanicii vor asigura toate costurile de transport si cazare, conform ProSport In plus, suporterii romani vor avea la dispozitie 10 mii de bilete pe Wembley, ce vor fi vandute de Federatia Romana de Fotbal.In iunie se vor implini 20 de ani de la ultimul meci dintre Romania si Anglia. Atunci, tricolorii au castigat cu 3-2 la EURO 2000.Romania a castigat in total 3 meciuri cu Anglia, 6 s-au terminat la egalitate iar 2 au fost pierdute.C.S.