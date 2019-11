Anunt de ultima ora al lui Radoi: Cand isi va alege secunzii de la nationala Romaniei

Ziare.

Tehnicianul a recunoscut ca Nicolae Dica, cel care i-a fost asistent si la FCSB, este prima optiune, insa spune ca nu a reusit inca sa il convinga pe acesta sa i se alature.Radoi spune ca vrea ca viitorii sai secunzi sa isi ia angajamentul ca ii vor sta alaturi pe toata durata mandatului de doi ani indiferent de ce oferte vor primi."Va trebui sa vedem in urmatoarele zile daca voi avea un staff cu doi sau chiar al treilea secund, vom vedea care vor fi oamenii. Chiar am avut o discutie cu Dica si cu alti antrenori care pot fi secunzi pentru ca trebuie sa stim de la bun inceput pentru ca cine va veni, trebuie sa parcurga acesti doi ani de la nationala. Nu vreau sa trecem printr-un episod in care dupa o luna sa primeasca oferta si sa vrea sa plece ca antrenor principal. Vorbim totusi despre nationala Romaniei, vreau sa fiu foarte clar, nu vreau nici eu sa incurc pe altcineva, nici altcineva sa creeze o atmosfera neplacuta la nivel de staff.Dica e optiunea numarul unu, dar la fel de bine daca vrea sa continue la o echipa de club sau in alta parte, va trebui sa am si alte variante. Primul criteriu la care m-am gandit n-a fost loialitatea, a fost pasiunea. In momentul de fata sunt alte criterii la care ma uit. Pasiune, implicare, nu o sa accept niciodata un secund care va sta langa mine si va spune mereu da, indiferent de cum... poate intr-un moment am nevoie sa spuna nu si el zice da, nu ma va ajuta nici pe mine, nici el. Nu am nevoie de astfel de secunzi, iar el nu e genul care sa gandeasca ceva si sa spuna altceva.Sa spuna absolut tot ce gandeste pentru ca in timpul unui joc e foarte greu ca antrenorul principal sa vada tot atat la echipa sa, cat si la adversar", a declarat Mirel Radoi la Telekomsport Radoi a fost numit oficial selectioner al echipei nationale, el avand ca obiective calificarea la Euro 2020 si la Mondialul din 2022.